Son Dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Suriye mesajı: 10 Mart mutabakatına uyulmalı
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Umudumuz Halep'teki çatışmaların bir an önce sonlandırılması 10 Mart mutabakatına uyulması ve Suriye'de çoğulcu bir rejimin kurulmasıdır" dedi.
Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uzun olmayan bir vadede herkesin mutabık kalacağı güçlü bir metin kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş, Meclis'te cinsel istismar olayına ilişkin "Konu bana aksettiğinde hemen etkin bir soruşturma başlattık. 5 kişi adli makamlara sevk edildi. İdari soruşturma yapılabilecek en süratli, titiz ve etkili şekilde yerine getirildi. 16 Ocak'ta ilk mahkeme olacak, Meclis'in hukuk bürosu da sonuna kadar takip edecek." dedi.