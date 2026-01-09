ABD’nin Venezuela hamlesinin perde arkası: Rusya, Çin ve İran ne hedefliyor?
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçildiği tarihten itibaren gerçekleştirdiği çıkışlar ve tehditleriyle dünya siyasetini sarstı. Venezuela'ya ve liderleri Nicolas Maduro'ya yönelik beklenmeyen bir operasyon gerçekleştiren Trump, atacağı yeni adımları da açık açık duyurdu. Grönland, Kolombiya, Danimarka, İran ve diğer Latin Amerika ülkelerini tek tek hedefe koyan Trump geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Peki Rusya, Çin ve İran cephesi Trump'ın hamlelerine nasıl bakıyor? Amerikan yönetimi Avrupa'ya hangi mesajı veriyor? Grönland'a işgal girişimi olabilir mi? Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ünver Noi konuyla ilgili sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. İşte o çarpıcı değerlendirmeler!
Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Caracas'a ve ülkenin çeşitli stratejik bölgelerine saldırı düzenledi. Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir operasyon düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunsa da, ABD'yi karşısına almak istemeyen ülkeler yapılan girişime karşı sessiz kaldı.
Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi ve Bonn Üniversitesi İleri Güvenlik, Strateji ve Entegrasyon Çalışmaları Merkezi (CASSIS) Kıdemli Uzmanı Prof. Dr. Aylin Ünver Noi, ABD'nin Venezula'ya yönelik saldırısı sonrası Rusya, Çin, İran, AB ve Grönland ekseninde tartışılan konuların perde arkasına dikkatleri çekti ve ülkelerin yaklaşımlarını, hedeflerini ele aldı.