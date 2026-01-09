ABD’nin Venezuela hamlesinin perde arkası: Rusya, Çin ve İran ne hedefliyor?

RUSYA'NIN 2 TEMEL ÖNCELİĞİ!

Rusya ve Çin'in 'sınırlı' tepkisine açıklık getiren Prof. Dr. Aylin Ünver Noi, Rusya'nın 2022'den beri Ukrayna ile savaşının devam ettiğini kaydederek, "Ne kadar büyük güç olurlarsa olsunlar, güçlerinin bir limiti, sınırı var. Dolayısıyla aynı anda birçok savaşta ve coğrafyada olamıyorlar." dedi. Rusya'nın 2 temel önceliğe sahip olduğunu belirten Aylin Ünver Noi bunların 'Ukrayna merkezli yakın coğrafya güvenliği' ve 'Arktik bölgesi' olduğunu kaydetti.

İklim değişikliğiyle birlikte Arktik'te buzulların erimesinin yeni ticaret yollarını ve değerli madenlere erişmeyi mümkün kıldığını aktaran Noi, Grönland meselesinin de son yıllarda daha da fazla önem kazanmasının sebebinin bu olduğunun altını çizdi.