Adalet ve Emniyet’ten Türkiye’nin suça sürüklenen çocuklar tablosu

Yıldırım, ceza infaz kurumlarındaki çocukların işlediği suçlar içinde ilk sırada yetişkinlerde olduğu gibi uyuşturucu suçlarının bulunduğunu belirtirken ikinci sırada hırsızlık ve üçüncü sırada da kasten öldürme suçunun yer aldığını bildirdi.

Cumhuriyet savcılıklarınca hakkında kamu davası açılan çocukların yüzde 76'sını 15-18 yaş, yüzde 24'ünü 12-14 yaş grubu oluşturuyor.2025 yılında açılan soruşturmalardaki 186 bin 256 suça sürüklenen çocuktan 9 bin 905'i (yüzde 5) hakkında sulh ceza hâkimliklerince tutuklama kararı verildi. Mahkûmiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen çocuk sayısı ise toplamda 68 bin 556. Dava açılması kararı verilen ilk 3 suç türü yüzde 32 oranıyla kasten yaralama, yüzde 15 oranıyla hırsızlık, yüzde 13 oranıyla da hakaret olarak sıralandı. 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ise cumhuriyet başsavcılıklarındaki derdest dosyalarda toplam 140 bin 285 çocuk, ceza mahkemelerindeki derdest dosyalarda ise toplam 88 bin 236 çocuk bulunuyor. Ceza mahkemelerinde suça sürüklenen çocuklar hakkında yüzde 36,3 oranında mahkûmiyet, yüzde 23,6 hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yüzde 20,1 oranında da beraat kararları verildi. Bakanlık verileri, çoğunluğu 16-17 yaşında 9 bin 763 çocuk ise denetimli serbestlik altında olduğunu kayda geçirdi.

1.4 ORANINDA AZALDI

2025 yılında açılan soruşturmalarda suça sürüklenen çocuk sayısı 2024 yılına göre yüzde 1,4 oranında azaldı. Son iki yılda kamu davası açılan çocukların yüzde 85'ini erkek suça sürüklenen çocuklar oluşturdu.

EGE BÖLGESİ İLK SIRADA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, 2023-2024 yıllarında kamu davası açılan dosyalara göre en çok suça sürüklenen çocuk sayısının Ege Bölgesinde olduğunu kaydetti. Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ceza infaz kurumlarında 0-18 yaş arası çocuğu olan 152 bin 875 hükümlü ve tutuklu var. Bir başka yerden baktığınızda, 295 bin 671 çocuğun ebeveynlerinden biri ya da ikisi ceza infaz kurumlarında. Bu çocukların yaş ortalaması 9,3. Ebeveynin ceza infaz kurumunda bulunması, aile bütünlüğünün bozulması, ekonomik güçlükler, damgalanma ve okul bağının zayıflaması ki bunlar aslında suç için uygun zemini oluşturuyor. Bu çocuklar yeniden suça sürüklenme açısından daha kırılgan bir grup. Çocukların risk ve ihtiyaçlarının gecikmeksizin değerlendirilerek kurumlar arası güçlü bir koordinasyonla bu çocuklara uygun hizmetlerin verilmesi kritik önem taşıyor."

ORGENERAL KURTOĞLU: KELEPÇE TAKMIYORUZ

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, polis kayıtlarına göre, 2025 yılında toplam şüpheli olarak işlem yapılan şahısların yüzde 6,4'ünün suça sürüklenen çocuklar olduğunu bildirdi. Komisyonda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri ise ceza indirimleri nedeniyle toplumda oluşan cezasızlık algısına dikkat çekerek bu algının ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Suça sürüklenen çocuklara kelepçe takılamaması nedeniyle bazı çocukların kaçtığını belirten Emniyet ve jandarma temsilcileri kelepçeyle ilgili düzenleme yapılmasını istedi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, "Çocuklara kelepçe falan takmıyoruz. Ancak bazı çocuklar var ki halk tabiriyle, -lütfen yanlış anlaşılmasın- 'haydut' gibi, zapt edilemeyen ve etrafına zarar veren çocuklar var. Bunlara kelepçe takmaktan başka çaremiz de yok" ifadelerini kullandı.