ASKİ müdüründen skandal savunma

Ankara'da milyonlarca vatandaş yaklaşık 4 aydır su kesintileriyle boğuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Ekim 2025'te "Ankara'da 5 ay boyunca su kesintisi olmayacak" açıklaması yapmıştı. Ancak bu açıklamanın üzerinden 2 ay bile geçmeden çok sayıda ilçe güne susuzlukla uyandı. Geçtiğimiz gün Çankaya ve Sincan'ın çok sayıda mahallesinde su kesintileri yaşandı. Dün de Yenimahalle, Keçiören, Çankaya ve Mamak'taki onlarca mahallede su kesintisi yapıldı. Ankaralılar yeni yıla ellerinde bidonlarla çeşme kuyruklarında girdi.

Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, belediyeden yapılan oyalama amaçlı açıklamalar, öfkeyi daha da artırıyor. Kesintilere gerekçe olarak "su kaynaklarını koruma" ve "kuraklık" öne sürülürken, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay'dan da skandal nitelikte bir açıklama geldi. Akçay, sorunun belediyenin yetersizliğinden değil, vatandaşın binasında depo ve hidrofor olmamasından kaynaklandığını öne sürdü. Adeta vatandaşla dalga geçen Akçay, Ankaralılara "Bir an önce depo ve hidrofor taktırın" önerisinde bulundu.

Aslan'ın açıklaması tepki çekti. Kesikköprü hattında gerekli bakım ve tadilatların zamanında yapılmaması, eylül ve ekimdeki kesintilerin ana nedeni oldu. Çamlıdere Barajı'nda debi artışına uygun pompa sistemlerinin kurulmaması ise bugünkü kesintileri kaçınılmaz hale getirdi. Bu durum ASKİ'nin "Kesintiler su kaynaklarını korumak için uygulanıyor" açıklamalarıyla çelişirken, vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. DSİ'nin açıklamasında da su konusundaki sorumluluğun ASKİ'ye ait olduğu vurgulandı.

ALGIYI DEĞİL SUYU YÖNETİN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme ve kullanma suyunu sağlama sorumluluğunun belediyelere ait olduğunu belirterek, "Konuyu çarpıtarak algı oluşturma çabası ne sorunu çözer ne de vatandaşın mağduriyetini giderir. Su yönetimi, bahane üretme değil, planlama ve hesap verebilme işidir" dedi.