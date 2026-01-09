Başkan Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına yönelik iftiraları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur" ifadelerini kullandı.

'İFTİRA ÜRETİM MERKEZİ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün 'yalan siyaseti'nde yeni bir rekor kırıyor" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise, "Özel, çirkin ve seviyesiz itham ve iftiraların sözcülüğünü yapmakta ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.