Kurtulmuş: SDG’nın bir an evvel entegrasyonu sağlanmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve "10 Mart Mutabakatı'na uyularak SDG'nin bir an evvel Suriye yönetimi ile entegre olması gerektiğini" söyledi. Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, şu mesajları verdi:

(Suriye'deki gelişmeler) 10 Mart Mutabakatı'nda varılmış olan çerçeve içerisinde Suriye'de özellikle SDG'nin de bir an evvel Suriye'nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım. Her yerde, her bölgede, her şehirde, her mahallede silahlı adamların, örgütlerin olduğu bir ülke düşünülemez. Böyle bir ülkeye kimse müsaade etmez. Mesele Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. 'Arap, Kürt, Türkmen' bütün etnik yapıların, bütün mezhebi yapıların sözünün itibarı olduğu, güçlü bir Suriye devlet yapılanmasına ihtiyaç var... Suriye'deki düzensizliğin de Türkiye için önemli, hayati bir güvenlik sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz... Türkiye, 'Suriye'de birlik beraberlik olsun' derken sadece bir temennide bulunmuyor, kendisi için yaşamsal bir sınırı ortaya koyuyor.