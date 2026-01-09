“Mezar taşımda ‘gazi’ yazsın yeter”

Trabzon'da yaşayan Harun Hacısalihoğlu (58), 1995'te askerlik yaptığı Şırnak'taki Damlarca Sınır Karakolu'na yapılan terör saldırısında vücudunun çeşitli yerlerinden şarapnel parçasıyla yaralandı. Cerrahi tedavisinin ardından psikolojik tedavi de gören Hacısalihoğlu iyileşti. O dönemlerde gazilik için başvuruda bulunmayan Hacısalihoğlu, 2 yıl önce siroza yakalandı. KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan Hacısalihoğlu, hastalığı ilerleyince, mezar taşına "Gazilik" unvanını yazdırmak istedi.

Geçen 22 Aralık'ta tedavi gördüğü KTÜ Farabi Hastanesi'ne giderek Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş ile görüşen Hacısalihoğlu, "3 ay ömrüm kaldı. Gazilik maaşı falan istemiyorum. Sadece mezar taşıma 'Gazi' yazılsın" diyerek, "vazife malullüğü" raporu talebinde bulundu. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından 25 Aralık'ta hazırlanan "Vazife malullüğü tespit raporu" Ankara'ya gönderildi. Hacısalihoğlu 9 gün sonra, geçen pazar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ailesi vasiyetini yerine getirmek için Ankara'da verilecek kararı bekliyor. KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise "Saldırıda bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış. Yüzündeki şarapnel parçası izleri hâlâ duruyordu" dedi.

MEZARINI DA HAZIRLADI

SABAH'a konuşan ağabey Hacısalihoğlu, "Hastalığı ilerleyince, tek isteğinin mezar taşına 'Gazi' yazılması olduğunu söylemeye başladı. Hatta bir süre önce aile mezarlığımıza gidip, kendi mezar yerini temizledi ve etrafına çiçekler ekti. Aldığı raporu Ankara'ya gönderdi ama gelecek cevabı göremeden aramızdan ayrıldı" dedi.