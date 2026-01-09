Türk Kızılay, 2025’te 12.5 milyar bağış topladı

Türk Kızılay'ın 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin paylaşılan verilere göre, yıl boyunca toplam 32 milyon 902 bin 742 kişiye ulaşıldı. Bu kapsamda yurtiçinde 21 milyon 625 bin 533, yurtdışında 11 milyon 277 bin 209 kişiye destek sağlandı. Kurumun 2025'te 6 bin 283 çalışanı, yurtiçinde 446 bin 926 gönüllüsü ve 1 milyon 43 bin 899 bağışçısı bulunduğu bildirildi. 2025 yılında toplam bağış tutarı 12 milyar 598 milyon 635 bin 900 lira olarak açıklandı. Afet çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede, 2025'te afetlerde 1 milyon 324 bin 64 kişiye ulaşıldığı ifade edildi.