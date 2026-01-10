A Haber SDG’nin hastane tünellerini görüntüledi

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki terörist hedeflere yapılan operasyonun ardından, terör örgütü SDG/YPG'nin sivil binaların ve hastanelerin altına kazdığı tünel ağları bir bir ortaya çıktı. A Haber ekibi, YPG'li teröristlerin hastane binasının altına kazdığı tüneli ve tünelde inşa ettiği sözde karargâh ile cephaneliği görüntüledi. Çatışmanın ortasından yayın yapan A Haber ekibi, operasyonun seyrini ve yaşanan gelişmeleri anbean izleyicilere bildirdi. Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye karşı başlatılan operasyon neticesinde terörist unsurlar arkalarına bakmadan Halep'ten kaçmaya devam ediyor.

Örgütün yıllar boyunca adeta köstebek yuvasına çevirdiği bölgede, arkalarında bıraktıkları tünelleri ise A Haber ekibi görüntüledi. Muhabir Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, teröristlerin sözde karargâh olarak kullandığı hastane binasını ve altına kazdıkları tünellerdeki ihanet labirentlerini görüntüledi. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, canlı yayında "Buranın bir hastane olduğunu söylediler ama hastanenin de terör yuvasına dönüştürüldüğüne şu anda şahitlik ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.