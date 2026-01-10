Adres değişti, şüphe derinleşti

Ekol TV üzerinden kara para aklandığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Veysel Şahin'in yanı sıra Mübariz Mansimov, Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve Avukat Ersan Şen gibi isimlerin yer aldığı 12 kişilik dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma bir gizli tanığın beyanları ve gelen ihbarlar üzerine başlatıldı.

Ekol TV'nin finansman kaynağının yasadışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine dayandığı iddiaları üzerine başlatılan incelemede, kanalın yönetim kadrosu ve arkasındaki isimler mercek altına alındı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, Ekol TV'nin kapatma kararı almasının ardından şirket merkezini Kâğıthane ilçesine taşıdığı tespit edildi. Bu adres değişikliği üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek, soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.

RAPOR BEKLENİYOR

Toplamda 1 gizli tanık ve 12 şüphelinin yer aldığı dosyada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kapsamlı bir rapor talep ettiği öğrenildi.