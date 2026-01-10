AK Parti İstanbul’da basınla buluştu: “Hakikat, Reform ve Güçlü Türkiye” vurgusu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İl Başkanlığı konferans salonunda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, konuşmasında yerel ve ulusal basının demokrasinin en hayati unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Gazetecilerin zor şartlar altında, fedakârlıkla görev yaptığını ifade eden Acar, hakikatin savunulmasında basının kritik rol oynadığını belirtti. Dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çeken Acar, AK Parti'nin özgür, güçlü ve etik değerlere bağlı bir medya anlayışını kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini söyledi.

2026 REFORM YILI VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VİZYONU

Acar, 2026'nın Türkiye için kapsamlı reformların hayata geçirileceği bir "Reform Yılı" olacağını ifade ederek; ekonomi, yargı, sosyal politikalar ve dijital dönüşüm alanlarında önemli adımlar atılacağını dile getirdi. Türkiye'nin son 23 yılda kaydettiği ekonomik büyümeye dikkat çeken Acar, üretim, istihdam ve yatırımı önceleyen politikalarla Türkiye'nin küresel ölçekte daha da güçleneceğini belirtti.

BİRLİK, BERABERLİK VE MİLLİ DURUŞ MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise gazeteciliğin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren stratejik bir meslek olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir kalkınma ve istikrar süreci yaşadığını ifade eden Özdemir, bölgesel krizlere rağmen Türkiye'nin çözüm üreten bir aktör haline geldiğini söyledi. Konuşmasında Filistin ve Suriye'de görev yapan gazetecileri de anan Özdemir, hayatını kaybeden basın mensuplarına rahmet dileyerek tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.