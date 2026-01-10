AK Parti’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı: Medya milli iradenin gür sesidir

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Acar, medyanın ve gazeteciliğin önemine dikkat çekerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

KÜRESEL ODAKLARIN KURGULARINA GEÇİT YOK: 2026 yılını Türkiye için bir reform yılı yapma kararlılıklarına dikkat çeken Acar, temel önceliğinin terörden arındırılmış Türkiye ve huzura kavuşmuş bir Türkiye olduğunu belirterek, "Sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda terörün gölgesini silmek, evlatlarımıza barış içinde bir gelecek bırakmak bizim asli görevlerimizdendir. İletişimde tam bağımsız bir Türkiye ideali doğrularımızı başkalarının kurguladığı filtrelerden kurtarmak ve Türk basınının sesini hiçbir küresel odağın iznine tabi olmadan dünyaya duyurabilmektir" şeklinde konuştu.

TÜM BASIN EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR: Gazze'de, modern dünyanın gözü önünde devam eden soykırımda, sadece gerçeği dünyaya haykırdıkları için gazetecilerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Acar, "Gaddar yönetimlerin sessizlik ve eylemsizliklerine inat kadrajlarını adeta ayarladılar ve bedelini canlarıyla ödediler" dedi. Acar, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki barış çabalarından Afrika'daki huzur arayışına, Suriye'de halkın iradesinin kazandığı tarihi dönüşümden insanlığın istikrarına geniş bir coğrafyada can güvenliğini hiçe sayarak doğru bilgiyi ulaştıran tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

ÖZGÜR GAZETECİLİĞİN YANINDAYIZ: Acar, AK Parti'nin medyayı her zaman demokrasinin sarsılmaz bir sütunu ve milli iradenin gür sesi olarak gördüğünü belirterek, "Bizim çeyrek asra yaklaşan iktidarımızda medya, millet ile devlet arasındaki en şeffaf köprümüz olmuştur. Dezenformasyonun bir silah gibi kullanıldığı,

algı operasyonlarının hakikati boğmaya çalıştığı bu çağda, sizlerin etik değerlere bağlı duruşu ülkemizin en büyük güven kaynağıdır. Bugün artık gelişen teknolojinin kötü niyetle kullanılmasıyla birlikte dijital mecralarda üretilen organize yalanlarla ve küresel algı kumpaslarıyla da karşı karşıyayız. Hakikatin sesini kısmaya çalışan bu manipülasyon dalgasına karşı en güçlü kalkanımız sizin meslek onurunuz ve sarsılmaz kaleminizdir. AK Parti olarak her zaman özgür ama bir o kadar da sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.