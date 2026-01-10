BİK’ten ‘Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler’ paneli

Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler" paneli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Panelde konuşan İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "'Bildiğimiz dünyanın sonu' şeklinde nitelendirilen bu dönemde alışıldık medya ekosisteminin de keskin dönüşümlere uğradığına şahit oluyoruz. Bu dönüşüm, tıpkı küresel düzendeki belirsizlik gibi. Yapay zekâ teknolojileriyle daha da hız kazanan bu süreç, insanın insanla, varlıkla ve en önemlisi bilgiyle ilişkisini de dönüştürüyor" dedi.