Suriye’de kalıcı istikrar için Türkiye 7/24 takipte

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'deki sürecin barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşması amacıyla sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütüyor. Ayrıca uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajlar iletiliyor. Operasyon, SDG'li teröristler ve ağır silahlar tamamen bölgeden çekilene kadar sürecek. Ardından terör örgütünün tuzakladığı patlayıcı ve mayınlar temizlenecek. Bunlar yapılırken sivillerin korunması ile Halep ve çevresinin güvenliği öncelikli olacak. Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilen 142 bin sivil de evlerine dönecek.

KENDİ GÜVENLİĞİMİZLE EŞDEĞER

Sivil halkın güvenliği ve muhtemel göç dalgalarının önlenmesi büyük önem arz ediyor. SDG unsurlarının sivil mahalleleri ve halkı canlı kalkan gibi kullanmaya çalışması ise "kabul edilemez bir durum" olarak nitelendiriliyor. Türkiye, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü doğrultusunda, bu tür gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmelerden anbean haberdar ediliyor. Bölgede meydana gelen her olay detaylı olarak aktarılıyor. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda planlamalar yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile tam koordine halinde, gelişmeler Türkiye'nin güvenlik öncelikleri bağlamında çok boyutlu olarak izleniyor. Sahada yer alan MİT personeli 24 saat esasıyla görev başında, gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye, Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin kendi güvenliğiyle eşdeğer olduğunun altını çiziyor.

ŞAM'DA TERÖRE KARŞI TÜRK BAYRAKLI GÖSTERİ

Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü YPG/SDG karşıtı gösteri düzenlendi. Suriye ve Türk bayraklarının yer aldığı gösteride, Fırat'ın doğusunun terörden arındırılması talep edildi.

İTİDAL DİYALOG UZLAŞI

Ankara, taraflara itidal çağrısı yapıyor; taraflar diyalog ve uzlaşı kanalına davet ediliyor. Suriye hükümeti, etnik ve mezhepsel köken ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlama kararlılığını ifade ediyor. Şam, terör örgütlerinin bu tür saldırıları karşısında ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını sonuna kadar kullanacak. Suriyeli Kürtlerin de Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu, sivil halkın güvenliğinin sağlanmasının Suriye Ordusu ve güvenlik güçlerinin temel önceliği olduğu anlayışıyla hareket edilecek. Kerim CENGİL/ SABAH