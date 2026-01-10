Uyuşturucu operasyonu CHP’li İBB’ye uzandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Operasyon kapsamında dün gece 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isimli yarışma programına katılmış elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de gözaltına alındı.

İBB FİRARİSİNİN JETİNDE

Gözaltına alınan isimler hakkında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Yolcular arasında, İBB yolsuzluk iddianamesinin sanıkları Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış ve uyuşturucu fuhuş soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile Merve Eryiğit bulunuyordu. Devam eden soruşturma kapsamında Bebek Otel'e de yeni bir operasyon düzenlendi. 150 Jandarmayla narkotik köpekleri eşliğinde Bebek Otel'de bütün odalar didik didik arandı. -