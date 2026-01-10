Uzmanlar suça sürüklenen çocuklarla ilgili konuştu: Yüzde 70’inin psikiyatrik hastalığı var

Psikoloji ve psikiyatri alanında uzman akademisyenler, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda çocukların suça sürüklenmesi konusunda tespit ve önerilerde bulundu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim dalında öğretim üyesi Profesör Doktor Muhammed Tayyib Kadak, suça sürüklenen her 10 çocuktan 9'unun olumsuz çocukluk deneyimi yaşadığını kaydetti. Prof. Dr. Kadak, suça sürüklenen çocukların yüzde 70'inde psikiyatrik hastalığı bulunduğunu belirtirken travma yaşayanların oranının da yüzde 90'a ulaştığını, bu vakaların ancak yüzde 30'unun tedavi olabildiğini söyledi.

AİLE İÇİ ŞİDDET

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Esra Çetinöz, suça sürüklenen çocukların yüzde 99'unun aile içi şiddet yaşadığına dikkat çekti. Çetinöz, siber zorbalık, yasadışı bahis ve oyun platformları üzerinden radikalleşme ve çeteleşme eğilimlerinin de ciddi sorun oluşturduğunu belirterek asıl etkenin sosyal dışlanma duygusu olduğu tespitini yaptı.

YÜZDE 75'İ ÇETE İÇİNDE

Çetinöz, son 9 yılda çocukların karıştığı cinayet vakalarının yüzde 131 olduğunu, uyuşturucu ticaretiyle ilgili suçların ise yüzde 119 arttığını vurgularken mağdur çocuk sayısının son 5 yılda yüzde 56 artış gösterdiğini, yaralama ve cinsel suç mağduriyetlerinin de ön planda olduğunu kaydetti. Çetinöz, "Veriler, çocuk suçlarının yüzde 75'inin bir grup veya çete içinde işlendiğini gösteriyor. Bu veriler, suça giden yolda akran baskısı, çete ve organize suç örgütleri etkisinin en güçlü risk faktörü olduğuna işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı. Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuz Polat ise aile içinde tekrarlanan şekilde şiddet gören çocuğun evden koparak sokağa düştüğünü belirterek "Çocuk sokakta kalırsa gidebileceği iki yer ya kendi yaşıtlarıyla kurduğu suç çeteleridir ya da var olan organize suç çetelerinin yanında yaşamaktır. Hiçbir çocuğun tek başına sokakta yaşama şansı olmuyor" dedi.