15 bin ailenin yeni yuva sevinci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 81 ilde 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya'da yapılacak 13 bin 213 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekim töreni yapıldı.

BÜYÜK HEYECAN

Programda konuşan Bakan Kurum, "Antalya'mızda çok büyük yangınlar yaşamıştık. Yangınlardan sadece 1.5 yıl sonra Cumhurbaşkanımız ile geldik, 900 afet konutumuzu Antalyalı kardeşlerimize teslim ettik. Konutları teslim ettikten sadece bir ay sonra 11 ilimizde asrın felaketini yaşadık. Depremden sadece 15 gün sonra 'Bismillah' diyerek ilk temellerimizi attık. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle beraber gecemizi gündüzümüze kattık. Bu eşsiz gayretin meyvesini de çok şükür aldık. 27 Aralık'ta 455 bin konutumuzu, hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Türlü dezenformasyonlar yapıp, bu milletin yuvalarına kara çalanlar var. Ama biz milletimize faydası olmayan hiçbir şeye dönüp bakmıyoruz. Bizim tek gündemimiz yetişmesi gereken işlerimiz, bitmesi gereken projelerimiz. İşte bu vizyon farkından dolayı bu ülkede 24 yıldır sadece kendimizle yarışıyoruz.

Kurum, "Biz bir yandan asrın inşasını bitirdik, bir yandan da TOKİ'mizle inşa ettiğimiz sosyal konut sayısını 1 milyon 750 bine ulaştırdık. Böylece sahada sınanmış, krizlerle güçlenmiş çok büyük bir tecrübe edindik. Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin dar gelirli kardeşimizi, ev sahibi yapmak için yola çıktık. Hazırladığımız bu muazzam bir proje ile dar gelirli kardeşlerimiz sadece ev hayaline ulaşmayacak, hayallerinin ötesinde bir yaşama kavuşacak. Bingöl'de 2 bin 59 konut hem de Antalya'mızda 13 bin 213 konut için, toplamda 15 bin 272 sosyal konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1.5 trilyon dolarlık bu proje ile 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek. 500 bin sosyal konut projemizle 86 milyon vatandaşımızın tamamı, tüm Türkiye kazanacak. 500 bin sosyal konutumuzu da alnımızın akıyla bitireceğiz. Bugün kuraları çekilen kardeşlerimizin konut teslimlerini de yine aynı coşkuyla hep beraber yapacağız" dedi. Bakan Kurum'un konuşmasının ardından butona basılarak kura çekimine başlandı. Vatandaşlar, meraklı gözlerle izleyerek isimlerini aradı.