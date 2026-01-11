Basın, demokrasinin en hayati unsurlarından biri

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarının katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, basının, demokrasinin en hayati unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Gazetecilerin zor şartlar altında fedakârlıkla görev yaptığını ifade eden Acar, AK Parti'nin özgür, güçlü ve etik değerlere bağlı bir medya anlayışını kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yaptığı konuşmada, gazeteciliğin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren stratejik bir meslek olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir kalkınma ve istikrar süreci yaşadığını ifade eden Özdemir, bölgesel krizlere rağmen Türkiye'nin çözüm üreten bir aktör haline geldiğini söyledi. Konuşmasında Filistin ve Suriye'de görev yapan gazetecileri de anan Özdemir, hayatını kaybeden basın mensuplarına rahmet dileyerek tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.