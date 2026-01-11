Başkanla çaylı simitli sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daydı. Erdoğan İslam Eserleri Sergisi'nin açılışı için gittiği Tophane'de Tophane Tayfun Spor Kulübü'ne sürpriz bir ziyarette bulundu.

ESKİ GÜNLER KONUŞULDU

Tophane Tayfun Spor Kulübü'nde kendisine çay ve simit ikram edilen Erdoğan, semtin eski sakinleriyle koyu bir sohbete daldı. Kasımpaşa'da geçirdiği gençlik günlerini hatırlayan Başkan Erdoğan "Top oynadığım yıllarda Tophane'deki Tayfun Spor Kulübü'ne çok gelip giderdim. Şimdi buraya uğrama fırsatı bulmak beni memnun etti" dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI

Başkan Erdoğan, sohbetin ardından spor kulübündeki çay ocağında sohbet ettiği semt sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan'a, ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

GAZETECİLERİ UNUTMADI

Başkan Erdoğan, ziyaretleri sırasında kendisini bekleyen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak onlara çay ve meyve suyu ikram etti. Erdoğan "Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıldönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıldönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur" dedi.

İSLAM ESERLERİ SERGİSİ AÇTI

Başkan Erdoğan, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Hâne" İslam Eserleri Sergisi'nin açılışına katıldı

DOLMABAHÇE'DE MESAİ

Erdoğan, Endonezya dışişleri ve savunma bakanlarını Dolmabahçe'de kabul etti.