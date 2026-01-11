‘DSİ kuyu açtırmıyor’ yalanı çürütüldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) İzmir'de baraj yapmadığını, su kuyusu taleplerine onay vermediğini söylemişti. DSİ konu ile ilgili bir açıklama yayınladı. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'in yıllık ortalama su ihtiyacının 250 milyon metreküp olduğu belirtildi. Bu ihtiyacın yüzde 70'inin yer altı suyu kaynaklarından, yüzde 30'unun ise baraj ve diğer depolama tesislerinden karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, belediyelerin yer altı suyu kullanımı ve yeni kuyu açma işlemlerinin DSİ iznine tabi olduğu hatırlatılarak, 2023 yılı sonuna kadar İZSU adına toplam 840 yer altı suyu kullanma belgesi düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada "Havzalardaki yer altı suyu seviyeleri düşmüş olmasına rağmen mevcut içme suyu ihtiyacı göz önünde bulundurularak, bu kuyulara ilaveten 2024'te 61, 2025'te ise 200 yeni kuyu/yenileme kuyu belgesi verilmiştir. Yani açıklamaların aksine son 2 yılda İZSU tarafından yapılan bütün kuyu açma ve yenileme taleplerinin tamamına il genelinde içme suyu problemi yaşanmaması adına olumlu yanıt verilmiştir. Ayrıca, DSİ tarafından açılan araştırma ve işletme kuyularından toplam 13 kuyu devir, kira yöntemiyle İZSU'nun kullanımına verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SULAR BOŞA AKIYOR

Açıklamada, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan yer altı kuyularından içme suyu sağlanması kapsamında kuyuların bakımlarının yapılarak ivedilikle devreye alınması ve süratle ilave kuyuların açılması hususlarında geç kalındığı, bu dönemde su ihtiyacının barajlardan karşılandığı bildirildi. Bu durumun barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesine sebep olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuyla alakalı işletme planlarına uymamıştır. Öte yandan İzmir'de şehir içi içme suyu şebekelerinde kayıp-kaçak oranı yüzde 27 olup yıllık yaklaşık 68 milyon metreküp su boşa gitmektedir. Bu su miktarı yaklaşık Tahtalı Barajı'nın depolama kapasitesine eş değerdir. Kayıp-kaçak oranlarını azaltmak belediyelerin asli sorumlulukları arasındadır. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yer altı suyu kaynaklarından karşılanması kapsamında İzmir sınırlarındaki kaynakların dışında, komşu il olan Manisa'nın yer altı suyu kaynakları da değerlendirilmektedir. Bu çerçevede İzmir'e 1980 yılında Manisa Saruhanlı Sarıkız ve Manisa Muradiye Göksu kaynaklarından olmak üzere iki farklı bölgeden yer altı suyu tahsisi yapılmıştır."

Açıklamada, İzmir'e Manisa Saruhanlı Sarıkız kaynaklarından yılda 45 milyon metreküp yer altı suyu tahsisi yapıldığına dikkati çekildi.