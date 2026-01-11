İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Ekol TV" açıklaması: Bu durum gerçeği yansıtmamaktadır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BU DURUM GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında 'Ekol TV' kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.