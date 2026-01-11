İstanbul’daki gece kulüplerinden uyuşturucunun her türlüsü çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürüttüğü "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda dün gece saatlerinde Bebek Otel ve 5 mekânda arama yapıldı.

KLEIN PHONIX'TE YOK YOK: Maslak'taki Klein Phonix isimli gece kulübündeki baskında 14 adet uyuşturucu madde içerikli hap, 8 adet paketlenmiş kokain maddesi ve 2 adet TSH olarak bilinen likit esrar ele geçirildi. Operasyonda, mekânın işletmecisi ve mesul müdür gözaltına alındı.

KLOUD'DA ESRAR ÇIKTI: Harbiye'de bulunan Kloud isimli gece kulübünde 7 adet lilika olarak bilinen uyuşturucu madde içerikleri hap ve kenevir içerikli skunk bulundu.

CAN YAMAN'A GÖZALTI:

Beşiktaş'taki Ruby isimli mekânda oyuncu Can Yaman "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma" suçuyla gözaltına alındı. Yaman, kan ve saçörneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.