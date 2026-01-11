Milyarlarca lira karaparayı döviz bürolarında akladılar

Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'ya yönelik düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Soruşturmada İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun'da yapılan operasyonlarda paraların yanı sıra 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konulmuştu.

SİSTEME BÖYLE SOKTULAR

Dosyada, yasadışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edilen yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin çok katmanlı işlemlerle aklandığı tespit edildi.

Örgütün; paravan şirketler, bankalar, elektronik para kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık platformlarını kullanarak suç gelirlerini sisteme soktuğu, şirketler arasındaki para akışını izleyen ayrı bir gizli muhasebe sistemi kurduğu belirlendi. Döviz bürolarının ise fiilen "tahsilat merkezi" gibi çalıştırıldığı kaydedildi.

MASAK tarafından hazırlanan 11 Eylül 2023 ve 5 Temmuz 2024 tarihli analiz raporlarında, el koyma kararı verilen 93 şirketin yanı sıra Özbey Altın Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Venüs Döviz Altın Yetkili Müessese A.Ş.'nin paravan yapılar üzerinden kullanıldığı belirtildi.

Yapılan 5 operasyon kapsamında 229 paravan şirket aracılığıyla Venüs Döviz'e 5.6 milyar TL, Angun Döviz'e yaklaşık 1 milyar TL aktarıldığı saptandı. Kripto ayağında ise Coinvest ve Hotto Yazılım üzerinden "soğuk cüzdanlara" aktarılan ve kayyum atanan Icrypex dâhil platformlar üzerinden 6.3 milyar TL'lik aklama tespit edildi.

Dosyada, paravan şirket sahiplerinin hesaplarını örgüte bilerek devrettiği, şüphelilerin "hücre yapısı" gibi çalıştığı ve milyonlarca liralık kripto dönüşümüyle sistemin ayakta tutulduğu ayrıntılarıyla yer aldı.