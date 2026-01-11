Uydukent’te yeni hayat için geri sayım

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında hayata geçirilen en büyük projelerden biri olan Uydukent'te örnek daire tamamlanma aşamasına geldi. Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede, toplam 10 bin 656 konutun inşa edildiği alanda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Deprem bölgesinde önemli bir görev üstlenen TOKİ, Kahramanmaraş genelinde bugüne kadar 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 işyeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün yapımını tamamladı. Yürütülen çalışmalarla vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

GÜVENLİ DAİRELER

Deprem bölgesinin dördüncü büyük şantiyesi olma özelliğini taşıyan Uydukent projesi, yaklaşık 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda yükseliyor. 13 etap halinde planlanan projede, 89 ile 110 metrekare arasında değişen 3+1 daireler inşa ediliyor.