Vize dolandırıcılığına 3 yıl 2 ay hapis cezası

Türk vatandaşlarına sahte yollarla Almanya'da oturma izni sağladığı belirlenen vize dolandırıcılığı ağı mahkûm edildi.

Berlin'de 26 yaşındaki sanık, 10 ayrı vakada usulsüz oturum izni temin ettiği gerekçesiyle 3 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı dosyada yargılanan 31 yaşındaki diğer sanık ise 1 yıl 10 ay şartlı hapis cezası aldı.

Savcılık açıklamasına göre suçlar Nisan 2022 ile Nisan 2025 arasında işlendi. Türkiye'de bir danışmanlık ajansı işleten 26 yaşındaki sanığın, belgeleri eksik veya yanlış olan kişilere ücret karşılığı Almanya'ya geliş ve oturum süreci yürüttüğü, şartları taşımayanlara sahte belgeler sağladığı belirlendi. Bu yöntemle, "hızlandırılmış uzman işçi prosedürü" şartlarını taşımayan kişilere belge değişikliği yapılarak oturum izni alındığı tespit edildi.

İddianameye göre Alman makamlarına 34 sahte başvuru yapıldı, bunların 10'u oturum izniyle sonuçlandı. Sanığın kişi başı 7 bin-18 bin euro aldığı, elde edilen gelirlerin sanıklardan geri alınmasına karar verildi.