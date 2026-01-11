Vurgun jetindeki ünlüler sorguda

Cebeci hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline alarak İBB'yi soyup soğana çeviren firari işadamı Murat Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 arasında Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla suç gelirlerini en az 10 kez özel jetle Londra'ya taşıdığı iddiası büyük yankı uyandırmıştı. O jetle 2 kez yurtdışına yolculuk yapan ünlülerden Rabia Karaca ve Merve Eryiğit, geçtiğimiz ay uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı. Karaca'nın ifadeleri doğrultusunda özel jet yolculuklarına katılan sunucu ve fenomenlerden Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile Ceren Alper de gözaltına alındı. İmamoğlu'nun A takımıyla jetle yolculuk yapan, yat ve villada partilere katılan isimlere İBB'nin Londra'ya kaçırılan milyon dolarlarıyla ilgili sorular yöneltildi. Yolsuzluk soruşturmasında belgeler ve tanık ifadeleri, İstanbul'dan Londra'ya uzanan lüks kaçış hattında kamu kaynaklarının nasıl kişisel servete dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi.

KAYITSIZ KAPALI DEVRE UÇUŞ

Özel jet seyahatlerinin büyük çoğunluğunun geri dönüş kaydı olmadan, kısa süreli ve kapalı uçuşlar şeklinde gerçekleştirdiği belirlenmişti. İBB iştiraklerinde üst düzey görev yapmış Ertan Yıldız ifadesinde "Murat Gülibrahimoğlu, İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin % 70'ini kontrol ediyordu. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait" dedi. Soruşturma kapsamında elde edilen uçuş bilgilerine göre, Rabia Karaca'nın olduğu ilk seyahat 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. Seyahatte Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal vardı. Rabia Karaca, 28 Eylül 2023 tarihinde de jetteydi. Yolsuzluk soruşturmasında jetlerle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, "Hayatımda hiçbir siyasetçi tanımadım, bahsi geçen siyasetçiyle hiçbir ilişkim ve ilişiğim yok. Ben onu hayatımda yüz yüze bile görmedim" demişti. Ancak 28 Aralık'ta gözaltına alınan Karaca, jette yolculuk yaptığının yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bilgiler verdi.

A TAKIMIYLA VİLLADA PARTİ

SABAH'ın ulaştığı Rabia Karaca ifadesinde, jette Ekrem İmamoğlu'nun A takımıyla yaptığı seyahatlerin detaylarını anlattı. Karaca ayrıca Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal'ın aralarında bulunduğu isimlerle İBB soruşturmasında adı geçen bir işadamına ait villadaki partilere katıldığını söyledi. Karaca bunun yanı sıra, aynı ekiple birlikte yatta da düzenlenen partilere katıldığını belirterek isimleri ifşa etti. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz'ün tutuklanan Rabia Karaca ve Merve Eryiğit ile aynı jette olduğu, özel jette İBB yolsuzluk soruşturmasındaki sanıklar Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanış'ın da bulunduğu tespit edildi. Savcılık, ünlü ve fenomen isimlere İBB sanıklarının özel jetle kaçırdığı paraları, Londra'da kendilerini kimlerin karşıladığını ve nerede konakladıklarını sordu.

KABİNDE KADEHLİ POZ

30 Ekim 2022'de Murat Gülibrahimoğlu ve İBB soruşturmasındaki isimlerle özel jete binen Rabia Karaca'nın jette çektirdiği fotoğrafları da 10 gün sonra sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Fotoğraflarda Rabia Karaca'nın elinde kadehle yolculuk yaparken poz verdiği, kokpitten de fotoğrafları sosyal medya hesabına eklediği görüldü.