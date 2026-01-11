Yatırım müjdesi

Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

GENÇLERE İŞ FIRSATI SUNACAK

Dağlı, "Ülkemiz ekonomisinin en büyük sorunu cari açığın kapatılmasına önemli katkı sağlayacak yatırımlar on binlerce gencimize iş fırsatları sunacak. Katma değeri yüksek üretimin yapılacağı bölgede sağlanacak nitelikli iş gücüyle Adana'nın sosyoekonomik gelişimi hızlanacak" dedi. Dağlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyoner sanayi politikaları doğrultusunda alınan bu karar; Adana'nın üretim gücünü, istihdam potansiyelini ve küresel rekabet kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Kimya sanayi başta olmak üzere yüksek katma değerli yatırımların önünü açacak bu endüstri bölgesi, yalnızca Adana'ya değil, Türkiye ekonomisine de uzun vadeli katkılar sunacaktır" diye konuştu.