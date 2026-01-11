Zehir tacirlerinin jelibon ve sakız oyununa son

Uyuşturucu madde testi pozitif çıkanların "Bulunduğum ortamda saçıma sinmiş, çiğnediğim sakızın, yediğim jelibonun içinde düşük miktarda bulunuyormuş, kullandığım elektronik sigaranın kimyasalının içinde varmış" açıklamalarıyla öne sürdükleri 'pasif maruziyet' bahaneleri ellerinden alınıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, uyuşturucuyla mücadelede kritik bir eşiği geride bıraktı. Zehir tacirlerinin yasal boşluklardan faydalanmak amacıyla sürekli formül değiştirerek piyasaya sürdüğü "tasarım uyuşturucular" mercek altına alındı. 10 farklı kimyasal madde, en ağır uyuşturucu suçlarının düzenlendiği kanun kapsamına alınarak tamamen yasaklandı. Sokakta "bonzai", "kristal" veya "banyo tuzu" olarak bilinen uyuşturucuların hammaddeleri, artık kanun önünde eroin ve kokain ile aynı sınıfta kabul edilecek. Özellikle 4-CMC ve Naphyrone gibi isimlerle anılan sentetik uyarıcılar, bu kararla birlikte "kırmızı liste"ye dahil edildi. Listede uyuşturucu dünyasının en sinsi halkasını oluşturan ADB-FUBINACA gibi sentetik kanabinoidler de bulunuyor. Bu düzenlemeyle uyuşturucu tacirlerinin "Bu madde henüz yasaklanmadı" savunması boşa çıkarılıyor.