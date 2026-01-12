Geçmiş olsuna bile gelmediler

Ankara'da 7 Aralık 2023'te Keçiören Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Tunahan Yılmaz davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 8. İdare Mahkemesi, Tunahan'ın ailesinin açtığı manevi tazminat davasında Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin toplam 5 milyon lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

KARAR EMSAL OLACAK

Mahkeme kararında, Tunahan'ın okula giderken saldırıya uğradığı an hatırlatıldı ve olayın hizmet kusuru oluşturduğu değerlendirilerek, ilgili kurumların görevlerini yerine getirmediği belirtildi. Bu nedenle tazminatın söz konusu kurumlarca ödenmesine karar verildi. Tunahan'ın yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmanın ağır olması, uzun süren tedavi süreci ve yaşanan sancıların kararın temelini oluşturduğu kaydedildi. Mahkeme, tazminatın 'manevi acıyı hafifletme amaçlı' olduğunu belirtti. Tunahan'ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, mahkeme kararının benzer davalar açısından önemli bir emsal teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Tunahan'ın ağır yaralanmasından sonra ne büyükşehir belediyesinden ne de ilçe belediyesinden herhangi bir ziyaret yapılmadığını ve bu durumun da Tunahan'ın ailesini bir hayli düşündürdüğünü açıklayan Ercan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçmiş olsun ziyareti bile yapmadı. "Bir derdiniz, sıkıntınız var mı" demedi. Hiç umursamadılar. Sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çok ciddi ilgilendi" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Tuahan'ın yaralandığı sene, yaklaşık 200 milyon lira başıboş köpekler için bütçe ayırdığını belirten Ercan şunlanı söyledi:

"5 bin ayrı noktada beslenme noktası yaptırmış. 200 milyonun karşılığında Tunahan acıları için 5 milyon aldı. Bu kalemler çok farklı yerlerde kullanılabilir. Köpekler kutsal varlıklar değil. Biz hayvanları seviyoruz. Türk halkı olarak merhametimiz çoktur, hepsini seviyoruz. Köpeğin de bir kutsallığı yok. Zarar verdiği noktada fare de öyle, yılan da öyle. Ne zarar veriyorsa bertaraf edersin, kontrolü de elinde tutarsın, faydalanacaksan faydalanırsın. 9 yaşındaki bir çocuk her türlü güvenlik önlemi altında, güvenli bir sokakta okuluna gidebilmek zorunda. Türkiye bu halde olmak zorunda. Bizim mücadelemiz de bunun için. Bugün başıboş köpek, yarın başka bir şey. Yine de mücadele edeceğiz. Ülke bizim, çocuklar bizim" şeklinde konuştu."