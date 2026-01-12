Terörsüz Türkiye ve ekonomi masada

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yılın ilk toplantısı için bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, iç ve dış gelişmeler ile parti çalışmalarına ilişkin birçok başlık ele alınacak.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması öngörülüyor.

MYK'da ekonomi başlığı da gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor. Uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor.

Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının başlıkları arasında yer alıyor. Belediyelerin çalışmaları, hizmet performansları ve yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının ele alınması planlanıyor. Toplantıda vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetlerin ele alınması, kamuoyundaki beklentilerin masaya yatırılması bekleniyor.