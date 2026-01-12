Vatandaş şikayet etti! RTÜK’ten 3 yapıma para cezası

Kanal D televizyonunda yayınlanan "Güller ve Günahlar" isimli dizinin 08.11.2025 tarihli bölümü ile ilgili olarak RTÜK İletişim Merkezi'ne ulaşan çok sayıda izleyici şikayeti Üst Kurul toplantısında görüşüldü. Dizide yer alan bazı sahne ve diyalogların çarpık ilişkileri normalleştirdiği ve ahlaki yozlaşmaya neden olduğu değerlendirilen toplantıda, Kanal D'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

'KISKANMAK' DİZİSİNE PARA CEZASI

Üst Kurul toplantısında NOW televizyonunda yayınlanan Kıskanmak adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de görüşüldü. Dizideki bazı sahne ve temaların aile kurumunu zedelediği, genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu ve şiddeti meşrulaştırdığı yönünde RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, bazı sahnelerin aile içi çatışmayı, husumeti ve şiddeti sıradanlaştırdığını vurguladı. Bu gerekçelerle NOW televizyonuna 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

'NUR VİRAL İLE SEN İSTERSEN'E MÜEYYİDE

STAR TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Nur VİRAL'in yaptığı "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı kuşak programdaki yayın ihlalleri de Üst Kurul toplantısındaki bir diğer gündem maddesiydi. Söz konusu programda bazı çarpık, marjinal ve yozlaşmış ilişkilerin reyting malzemesi yapılarak değer erozyonuna yol açtığı bu konuda RTÜK İletişim Merkezi'ne de çok sayıda şikayet ulaştığı vurgulandı. Üst Kurul toplantısında STAR TV'ye söz konusu program nedeniyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.