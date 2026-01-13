18 ihalede 23.5 milyon vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, usulsüzlük ve rüşvet suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Kontrol Teşkilatı'nda görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 15'i sivil toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı asker 20 şüpheli gözaltına alınırken, 1 sivil şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HİLELİ İŞLEMLER TESPİTİ

2019-2024 yılları arasındaki 18 ihaleye ilişkin incelemelerde, hak edişlerde araç ve kilometre bilgilerinin kasıtlı olarak farklı yazıldığı, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı ve Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemede kamu zararının 23 milyon 578 bin lira olduğu tespit edildi.