Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir’de 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 1 ton 625 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirdik. (Bu hammadde ile 5,5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebiliyor) 2 şüpheliyi yakaladık. Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

"1 TON 625 KG HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildi. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi. Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak"