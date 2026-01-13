Bebek otel kaçak eklentilerinden temizlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında, ilgili suçlara konu adreslerden biri olan Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmişti. 10 Temmuz'da otelin mahkemeye yaptığı itiraz üzerine 18 Temmuz'da yıkıma ara verilmişti. Mahkeme, 25 Aralık'ta belediyeye yıkıma devam edebileceği kararını tebliğ etmişti.

KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI DENETİMLERİ SONUCU KAÇAKLAR TESPİT EDİLDİ

Bebek Otel'deki kaçak alanlara yönelik İBB'nin daha önceden yıkım talebi olduğu ancak mahkemenin durdurma kararı verdiği öğrenildi. Otelin imara aykırı eklentilerine ilişkin yıkım kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye ekiplerinin denetimleri sonucu alınmıştı. Yıkım kararı, sadece bu otelle de sınırlı olmayıp denetimlerde, Bebek sahil hattındaki otel, balıkçı, pastane ve kafe gibi işletmelerde izinsiz bölümler belirlenmişti. Yapıların, Boğaziçi İmar Kanunu'na uygun hale getirilmesine, kaçak bölümlerinin yıkımına karar verilmişti.

'Fuhuş' ve 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Bebek Otel'e geçtiğimiz gün de jandarma tarafından ikinci kez baskın yapılmı ve soruşturma kapsamında savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak (Bebek Otel müdürü), Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel sahibi) ve bir çok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Belediye'nin bu karara itiraz ettiği ve itirazının kabul edilmesi sonrasında İBB ekipleri saat 08.00 itibariyle oteldeki kaçak yapıları yıkmaya başladı.

ÇATIDAKİ TENTE, BAR VE KIŞ BAHÇESİ GİBİ AYKIRI EKLENTİLER KALDIRILDI

Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamalara yönelik işlem, ve İBB Encümeni kararı doğrultusunda önceki sabah saatlerinde İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından otelin çatısındaki tente ile bar, alt kısmında bulunan kış bahçesi de tamamen yıkılarak yapı aykırılıklardan arındırıldı.