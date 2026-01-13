Bebek Otel’le ilgili flaş gelişme! Önce yıkım sonra mühür

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, uyuşturucu ve fuhuş merkezi olduğu ortaya çıkan Bebek Otel gündemden düşmüyor. Art arda yapılan baskınlar ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ardından, otelin ön cephesinde denize karşı konumlanan ve yaklaşık 2 metrelik demir konstrüksiyonla uzatıldığı belirtilen kafeterya bölümünün kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.

Sıklıkla deniz yoluyla otelin giriş kısmı olarak da kullanılan bu bölümle ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, imara aykırı yapılar gerekçesiyle daha önce yıkım kararı verildi. Bu doğrultuda yıkım ekipleri, dün şafak vakti otele gelerek kaçak bölümün yıkımını gerçekleştirdi. Çatıdaki tente ve bar ile sahil kısmında bulunan alt kattaki kış bahçesi yıkıldıktan sonra otel mühürlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, otelin mühürlenmesi için ilgili kurumlara yazı yazıldığı ortaya çıktı.

SAVCILIK TALİMATI

Savcılığın 9 Ocak'ta yazdığı yazıya SABAH ulaştı. Yazıda, "Gerekli denetim faaliyetlerinin yapılarak uyuşturucu madde kullanımına imkân sağlama ve fuhuşa yer temin etme suçlarına konu olan ilgili otel hakkında kapatma, mühürleme ve faaliyetin durdurulması konusunda ilgili mevzuatlar uyarınca gereğinin takdir ve ifası hususunda, bilgilerinize rica olunur" denildi. Yazıda, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Burak Altunbulak'ın uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandığı ve soruşturmanın da devam ettiği hatırlatıldı. Mühürleme işleminin de savcılığın bu talimatı üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.

KAPATMA KARARINA RAĞMEN OTELİ AÇMIŞTI

BEBEK Otel'le ilgili 28 Aralık'ta, 1 ay süreyle mühürlenerek kapatılma kararı verilmişti. Ancak otel sahibi Muzaffer Yıldırım 1 gün sonra oteli yeniden açmıştı. Otelin 1 ay kapatma kararına rağmen nasıl açıldığı sorulan otel sahibi Muzaffer Yıldırım, "Mühürlenme tutanağı geldiğinde avukatım idare mahkemesine başvurarak yürütmenin durdurulması kararı talep etti. Ertesi gün de mahkeme evrakların eksik olduğunu belirterek yürütmenin durdurulması kararı verdi" demişti.