MHP’den yapay zeka kullanılarak üretilen sahte içeriklere karşı kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yapay zekâ araçlarıyla üretilen ses, görüntü ve metinlerin kişinin izni olmaksızın paylaşılmasını önlemek adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun teklifi verdi. Teklif, dijital platformları yalnızca birer "aracı" olarak görmeyip, sahte içeriklerin yayılmasında doğrudan sorumlu tutmayı amaçlıyor.

YÜZDE 5 ORANINDA İDARİ PARA CEZASI KESİLECEK

Kanun teklifinin en çarpıcı maddesi, sahte içeriklerin yayılmasına izin veren platformlara uygulanacak yaptırımı belirliyor. Teklife göre; yapay zekA ile üretilen sesli, yazılı veya görüntülü içeriklerin izinsiz paylaşıldığı durumlarda, ilgili sosyal medya mecraları veya dijital platformlara, bir önceki yıla ait toplam cirolarının yüzde 5'i oranında idari para cezası kesilecek. Söz konusu ceza, ihlalin gerçekleştiği her bir ileti için ayrı ayrı uygulanacak.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDİYOR

Teklifin genel gerekçesinde, "deepfake" olarak bilinen teknolojilerin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve bireyleri geri döndürülemez maddi-manevi zararlara uğrattığı vurgulandı. Platformların içerik yayılımında belirleyici rol oynadığını ifade eden teklif, bu düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtlamayı değil, dijital itibarın korunmasını amaçladığını belirtti.