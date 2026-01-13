Vali Gül’den küçük Ahmet’e jest

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa'da sokak arasında trafik sıkışıklığı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol açan 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim ve ailesini makamında kabul etti. Valilikte yapılan ziyarete baba Muhammed ve anne Dua ile Ahmet Hacı İbrahim katıldı.

İstanbul Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Vali Gül, yaptığı farkındalık hareketiyle örnek davranışından dolayı Ahmet Hacı İbrahim'e teşekkür etti" ifadelerine yer verildi. Altıntepsi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim'in, vakaya gitmeye çalıştığı sırada trafikte ilerlemekte güçlük yaşayan ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi güvenlik kamerasınca kaydedilmiş ve bu hareketi takdir toplamıştı.