10 tonluk kokainin izi Yunan Escobar’a uzandı

İspanya'da 19 ton kokain ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü Türk çıktı. Uyuşturucu balyalarının ise Yunanistan'ın Pablo Escobar'ı olarak bilinen Alexandros Angelopoulos'a ait uyuşturucu paketleriyle aynı olduğu belirlendi. İspanya'da yürütülen bir soruşturmada, Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain getirileceği belirlendi. Takibe alınan ve kayıtlara göre tuz taşıyan Kamerun bayraklı "United S" gemisi, Atlantik Okyanusu'nda durduruldu. İspanyol polisinin yanı sıra ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Brezilya Federal Polisi, İngiliz, Fransız ve Portekizli yetkililerin de katıldığı operasyonda, gemi Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Limanı'na çekildi.

"Beyaz Dalga" adlı operasyonda gemideki aramada tuzun içine gizlenmiş kokain balyaları tespit edildi. Tuzlar küreklerle kazılarak ulaşılan 294 balya halindeki 9 bin 994 kilogram kokaine el konuldu. Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olarak kayıtlara geçen operasyonda, gemide bulunan iki Sırp, sevkiyatta görev alan 4 Türk ve yedi Hintli gözaltına alındı. Mürettebat ilk ifadelerinde gemide kokain olduğunu bilmediklerini iddia etti. Kokain balyalarının Fransa'da birkaç hafta önce yakalanan ve Yunanistan'ın Pablo Escobar'ı olarak bilinen Alexandros Angelopoulos'a ait uyuşturucu paketleriyle aynı olduğu belirlendi.