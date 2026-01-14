Başkan Erdoğan’ın belediyeye yaptığı yatırımlar sayesinde İstanbul’da su krizi yok

İstanbul Valisi Davut Gül, Sepetçiler Kasrı'nda İstanbul'a ilişkin 3 yıllık güvenlik verilerini açıkladı. Gül, 2025'te düzenlenen 3 bin 186 operasyonda 5 bin 883 kişinin yakalandığını, 1249 kişinin de tutuklandığını söyledi. Vali Gül, kişilere karşı işlenen önemli suçların yüzde 16 düştüğünü, bunun da kolluk kuvvetlerinin önemli bir başarısı olduğunu vurguladı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE

Vali Gül, uyuşturucu operasyonlarının sayısının 7 bin 837'den 11 bin 316'ya çıktığını belirterek, operasyonlarda yakalanan kişi sayısının yüzde 46, tutuklanan kişi sayısının ise yüzde 63 arttığını belirtti. Gül, yakalanan uyuşturucu miktarının yüzde 280'lerin üzerine çıktığını söyledi. Vali Gül, Ankara'da yaşanan su sorunu sonrası İstanbul'da Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki yatırımları hatırlattı.

Gül, "İstanbul'da şu an itibariyle bir su krizi yok. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İstanbul'a biliyorsunuz 150-200 kilometreden sular geliyor. Melen'den su getiriliyor. Normal şartlarda vanaları kapatsak, İstanbul'da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak. O açıdan, suyu verimli kullanma durumundayız" diye konuştu.

BAZI BELEDİYELER HAREKETE GEÇMEDİ

Sahipsiz hayvanlarla ilişkin belediyelerin yeterince harekete geçmediğinin altını çizen Gül, hayvanların mutlaka toplanıp güvenli yerlere götürülmesi gerektiğini belirterek, "Orman alanları içerisinde bütün belediyelere yer tahsis ediliyor. Allah muhafaza, herhangi bir insana ağır bir zarar geldiğinde sayın Bakanımız 'Belediye başkanlarından başlayarak bütün sorumlularla ilgili yasal işlem yapacağız.' dedi. Sahipsiz hayvanlar toplanılacak, kısırlaştırılacak ve orada bakılacak" İfadelerini kullandı. İstanbul'da yaklaşık 1 milyon göçmen bulunduğunu mobil göç noktalarının göçle entegre şekilde varsa kaçak olanları tespit ederek sınır dışı ettiğini belirten Gül, "Bizim yaptığımız göçmenlerle ya da yabancıyla mücadele değil kaçak göçle mücadele. Kayıtlı girdiyse, kayıtlı yaşıyorsa, kayıtlı şekilde şehre katkı sunuyorsa bununla ilgili problem yok. " değerlendirmesinde bulundu. SABAH