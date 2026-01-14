Fuhuş şebekesine operasyon: 11 tutuklama

İstanbul'da fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, son yılların en kapsamlı operasyonlarından biri düzenlendi. Eskort siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların ev ve otellere gönderilerek organize şekilde fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda suça karıştıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 Ocak sabahı İstanbul'un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kâğıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleri ile Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan toplam 18 farklı adrese eşzamanlı baskın yapıldı.

7 MAĞDUR KURTARILDI

Operasyonlarda suça karıştıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarılarak koruma altına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.