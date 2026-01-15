14 FETÖ’cü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün emniyet mahrem hapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 23'ünün halen aktif kamu görevlisi olduğu, 28'inin ise özel sektörde çalıştığı belirlenmişti. Şüpheliler dün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınıp hâkimliğe sevk edilen 43 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 29'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.