Bakan Yerlikaya duyurdu! Antalya’da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da Jandarma ekiplerince düzenlenen Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına" yönelik operasyonda 393 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini, 2 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına" yönelik Antalya'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 393 adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirdik 2 şüpheliyi yakaladık. Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 6 aylık süren ısrarlı teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.