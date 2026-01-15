CHP’li Antalya Belediyesi’nde 399 milyon TL’lik kamu zararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le başlayan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, iştirak şirketleri ASAT ve ALDAŞ'taki usülsüzlüklerle derinleşti. Dün haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Yeni operasyonda gözaltı listesinin başında tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek var. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ve Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ (ALDAŞ) üzerinden yürütülen soruşturmada, usulsüz seyahat, lüks konaklama, zimmet, danışmanlık adı altında ödeme ve Teknokent yazılım projesi harcamalarıyla toplam 399 milyon 507 bin TL kamu zararına yol açıldığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda usulsüzlükler tek tek tespit edildi. Şüphelilere, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal ve haksız mal edinme suçları yöneltildi.

Şüphelilerden 2'sinin yurtdışında, 1'inin de tutuklu bulunduğu tespit edildi, ALDAŞ personeli olan 4 kişi ise ifadeye çağrıldı. Teknokent yazılım projesinde 74 milyon 969 bin TL kamu zararı oluştu. ASAT Genel Müdürlüğü ile 1995 yılında yapılan müşavirlik sözleşmesine dayanılarak, ALDAŞ'ın yaptığı harcamaların %15 fazlasının "müşavirlik bedeli" adı altında ASAT'a fatura edildiği, bu faturaların dayanağı olan belgelerin sunulmadığı ve incelemenin özellikle engellendiği belirlendi. Raporda, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin bir bölümünün görevle ilgisi olmayan kişiler adına karşılandığı, uçuş ve konaklama faturalarının isim, tarih ve oda bilgisi olmadan muhasebeleştirildiği kaydedildi. Bazı konaklamalarda ALDAŞ ile hiçbir bağı olmayan kişiler ile aile bireylerinin aynı odalarda kaldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ödenen bazı otel ve yemek faturalarında, denetim amacıyla Antalya'ya gelen bazı Sayıştay görevlilerinin de bulunduğu, ancak bu kişilerin kimliklerinin gizlenmek amacıyla muhasebe kayıtlarına isim eklenmediği belirlendi. İç denetçi olarak görevlendirilen bir kişiye huzur hakkı ödemesi yapıldığı, Böcek'in gelininin akrabası olan bir kişinin şirkette maaş ve sigorta ödemeleriyle kayırıldığı tespit edildi.