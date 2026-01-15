Hayaline kavuştu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 121 yaşındaki Saadet Al'ın, "Bana bir televizyon getirin, Cumhurbaşkanımı izleyeceğim, onu göreceğim" sözleri üzerine kendisine istediği televizyon hediye edildi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Emek Mahallesi'nde eski geliniyle yaşayan Al'ı evinde ziyaret etti. Partisinin en yaşlı üyesi olan Saadet Al ile sohbet eden Kurtuluş, Al'a kendi odasına alınmasını istediği televizyon ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu saat hediye etti.

Osmanlı dönemini gören ve Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemde 18 yaşında olan Al, vatanı ve milleti için dua etti. Adnan Kurtuluş, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 1905 doğumlu Al'ı dönem dönem ziyaret ettiklerini ve hayır duasını aldıklarını söyledi. Kurtuluş, aslen Giresunlu olan Saadet Al'ın yaşına göre sağlıklı olduğunu belirterek, "Hiç dolaptan ürün yememiş. Öyle bir özelliği var ve her zaman hayır duası etmiş. 'Cenab-ı Allah'a şükür, hiç namazımı eksik bırakmadım' diyor. 'Her zaman Rabb'ime duacı oldum' diyor. Bizler de her geldiğimizde sağ olsun Cumhurbaşkanımıza selamlarını söylüyor. Ona dua ettiğini ifade ediyor. Biz de inşallah tez zamanda Cumhurbaşkanımıza Saadet teyzemizin selamlarını ileteceğiz nasip olursa" ifadesini kullandı. AA