Mansur Yavaş ‘sorun yok’ dedi, aynı gün ASKİ suları kesti: Eşzamanlı rezalet

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Ankara'da kuraklık ve altyapı sorunu nedeniyle yaşanan su kesintilerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Ankara'da aylardır devam eden su kesintileri vatandaşın günlük hayatını felç ederken, Yavaş'tan kamuoyunun tepkisini çeken bir açıklama geldi. Yavaş, başkentte su sıkıntısı yaşanmadığını savundu.

KRİZİ İNKÂR ETTİ

Mansur Yavaş, yaşanan su krizini inkâr ederek, kesintileri "algı operasyonu" olarak nitelendirdi. Yavaş açıklamasında, "Ankara susuz kaldı, evlerde su yok, Ankara çöktü" diye haberler yapılıyor. Kameraları alıp sokak sokak gezerek bu şehirde hayat durmuş gibi algı üretiyorlar. Amaç başarılı CHP'li belediyelere operasyon" ifadelerini kullandı.

ASKİ YAVAŞ'I YALANLADI

Yavaş'ın "Ankara'da su problemi yok" açıklaması, ABB bünyesindeki ASKİ'nin resmi verileriyle çelişti. Yavaş'ın basın toplantısı yaptığı saatte ASKİ'nin internet sitesinde Ankara'nın pek çok ilçesinde "plansız ve arıza kaynaklı" su kesintileri yaşandığı duyuruldu. Kurumun resmi ilanları, Yavaş'ın sorun yok diyerek çizmeye çalıştığı pembe tablonun gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

SAATLERCE SU VERİLMEDİ

Yavaş'ın basın toplantısı sırasında yapılan su kesintilerinden bazıları şöyle:

Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde ana hat arızası nedeniyle dün saat 08.30'da sular kesildi, saatlerce su verilemedi.

Şereflikoçhisar'ın Boğaziçi, Kale ve Sarıkaya mahallelerinde 11.00'de başlayan kesinti 2 saat sürdü.

Sincan Osmanlı Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yaşandı.

Polatlı Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümünde saat 11.40'tan itibaren su kesildi.

Etimesgut'ta Yavuz Selim, Güzelkent ve Devlet mahallelerinin bir kısmında saat 12.10 itibarıyla başlayan kesinti akşam saatlerine kadar sürdü.