SON DAKİKA I Ömer Çelik'ten CHP provokasyonu açıklaması: "Bu siyaset değil saldırganlıktır"

Son Dakika Haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Ekrem İmamoğlu, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İstanbul Üniversitesi'nce İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi.

HAKARETLER YAĞDIRDILAR

Duruşma öncesinde ise CHP'liler çirkin bir provokasyona imza attı. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmeye çalışan CHP'li isimler, bölgede güvenliği sağlamak için görevlendirilen Jandarmaya saldırdı. CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri'de güvenlik önlemi alan jandarmaya "şerefsiz" diyerek hakaretler yağdırdı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında alçak provokasyon! CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler yağdırdı | Video

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hakaretlere soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

CEVAPLARI VERİLECEKTİR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı: "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. "Saldırganlık" bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir."