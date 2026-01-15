Türk müziği üstatlarının sayısı artacak

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na (YETEV) bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Ödül Töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programın açılışında konuşan YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, çocuk şarkılarının herkesin müzikle ilk temas ettiği fırsat penceresi olduğunu, Palet Türk Müziği İlkokulu'nu kuran ekip ve YETEV olarak çocukların müzikle tanışmasında Türk müziğinin tınılarının ve estetik anlayışının muhakkak görünür olmasını istediklerini söyledi. Batı müziğinin çocuklara ulaşmadaki kolay ve güçlü imkanlarına muadil imkanların Türk müziğinin ögeleri içinde var olmasını başarmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "Onun için elbette ki Batı müziğiyle, Batı kültürünün ögeleriyle çocuklarımız zaten çok hızlı, çok mümkün bir şekilde irtibat kuruyor ama bunu yapmadan önce kendi kültürümüzün özelliklerini bilerek, diğer kültürlerle ilişki kurmasını, iletişim kurmasını arzu ediyoruz" dedi.

ERKEN YAŞTA AKTARILMALI

Erken yaşta Türk müziğinin çocuklara aktarılması için, Türk müziği formlarında yapılacak çocuk şarkılarının sayısının artması ve bestecilerin bu yönde teşvik edilmesini temin etmek amacıyla 2021 yılında ilk kez yarışma düzenlediklerini belirten Erdoğan, "Bu vesileyle bu yarışmamız sayesinde hem Türk müziği formlarında bestelenmiş şarkıların sayısının artmasını, böylelikle çocuklarımıza daha çok Türk müziğini tanıtabilmeyi, hem bestecilerimizin çocuklara yönelik beste çalışması yapmasını teşvik edebiliyoruz" diye konuştu. Erdoğan, YETEV olarak verdikleri destekler, Palet Sanat markası altında yaptıkları çalışmalarla Türk müziği üstatlarının sayısını artıracaklarına dikkati çekerek, "Türk müziği formlarında farklı eserler, icralar ortaya koyan, icracı olmasa da Türk müziğini çok iyi bilerek bir toplum önderi, bir entelektüel olarak yetişen insanların sayısının artmasına hizmet etmiş olmaktan dolayı çok büyük bahtiyarlık duyuyorum" ifadelerini kullandı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül ile öğrencilerin aileleri de katıldı.

120 BESTE YARIŞTI

BU yıl 120 bestenin yarıştığı yarışmada, birinciliğe İsmail Tatar, ikinciliğe Cavit Ersoy, üçüncülüğe ve "90. Yıl Özel Ödülü"ne Celal Orkun Arıcı değer görülürken, mansiyon ödüllerini Halil İbrahim Özdemir, Hüseyin Akpınar ve Temel Savaş Özkök aldı. Programda ayrıca 2021'de Kovid- 19 salgını sebebiyle gerçekleştirilemeyen "1. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması"nın ödülleri de verildi. İlk yarışmada birinciliği Çelik Kasapoğlu, ikinciliği Ali Çalanlı, üçüncülüğü Rıdvan Ak kazandı. Mansiyon ödülleri ise Muhammed Harun Öztürk, Nilder Koyulhisar, Enver Kalaycıoğlu, Ali Yılmaz ve Oğuz İmrak'a takdim edildi. Yarışmada ödüle layık görülen besteler, Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri tarafından seslendirilirken, konsere klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti.

ÇOCUKLAR İLHAMIN EN GÜÇLÜ KAYNAĞIDIR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törende yaptığı konuşmada çocukların yalnızca yarını değil, umutla kurulan bir geleceği de hatırlattığını belirterek"Paylaşmanın değerini, karşılıksız sevmenin en temiz halini çoğu zaman onlardan öğreniriz. Masum düşleriyle dünyayı güzelleştiren çocuklarımız, ilhamın en güçlü kaynağıdır. İşte biz de bu ilhamla, çocuklarımızı sanatla buluşturmak, onların yeteneklerini desteklemek, Türk müziğinin köklü mirasını çocuk sesleriyle yarınlara taşımak için Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nı hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.