Başkan Erdoğan, TRT Genç kanalının açılış etkinliğinde konuştu: Aile kurumu kuşatma altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"nde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

AİLEYE BÜYÜK SALDIRI: Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de aile. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük saldırı ve kuşatma altında. Dizilerden sinema filmlerine, çizgi filmlerden oyunlara ve oyuncaklara kadar ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkiler özendiriliyor, sapkınlıklar teşvik ediliyor. TRT'nin gerek geleneksel gerekse Tabii gibi dijital mecralarda aile odaklı temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Bilimden teknolojiye, kültür- sanattan spora, tarihten güncel hayata geniş yelpazede yapacağı yayınlarla TRT Genç kanalımız gençlerimizin zihinsel, duygusal ve kültürel gelişimine destek olacak. Özellikle çağımızın vebası olan bağımlılıkla mücadelede TRT Genç gibi mecraların katkısına ihtiyaç duyuyoruz.

BAĞIMLILIK TÜRLERİNDE ARTIŞ VAR: Ekran, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinde ciddi artış yaşanıyor. Aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimiz dijital platformların ve sosyal medyanın da etkisiyle bu belaların pençesine daha fazla düşüyor. Neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi. Eğlence, vakit geçirmek için girilen dijital oyunlar, gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine buluşturan tuzak işlevi görüyor. Tütün, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı da yine bu mecralar tarafından özendiriliyor, gençlerimizin sağlığı ve geleceği çalınıyor. Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Boşanmaların, eşler arası ve aile içi kavgaların sebeplerinin en başında bu illetler geliyor.

ACI GERÇEĞİ GÖRMÜYORLAR: Grup kürsülerinde kumarı masumlaştırmaya çalışanların, iktidara gelince içkiyi ucuzlatacağız diyenlerin ısrarla görmediği acı gerçek işte budur. Alkolü, sigarayı, uyuşturucuyu adeta özgürlük sembolü gibi yansıtanların gözlerini kapattığı ürkütücü tablo işte budur. Tehlikenin farkındayız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla siyaset yapan bir hükümet olarak, her çeşit bağımlılıkla mücadelede son derece kararlıyız.

SEFERBERLİK RUHU: Güvenlik kuvvetlerimiz, yargımız aynı şekilde görevlerini layıkıyla yapıyor. Ancak hangi türde olursa olsun, bağımlılık öyle bir bela ki emniyet tedbirleri tek başına yeterli olmuyor. Bunun için aile, toplum, siyasi partiler, dernekler, vakıflar, üniversiteler, özellikle medya olarak hep beraber seferberlik ruhuyla hareket etmek, elimizdeki her imkânı devreye almak durumundayız. Şüphesiz medyada asıl görev, kamu yayıncımız olan TRT'mize, yani siz TRT çalışanlarına ve yönetimine düşüyor.

MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZI SUSUZLUĞA MAHKÛM ETTİLER

Başkan Erdoğan, konuşmasında Ankara'da aylardır süren su kesintilerine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

Ülkemizde yapılan her iyi işi taşlamaktan büyük keyif alan kesim var. Bunlar ezberleri bozulsun, kafa konforları dağılsın istemezler. Fildişi kulelerden ahkâm kesmeyi, ona buna ayar vermeyi pek severler. Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkûm edildi. İnsanlar gece yarılarında ellerinde bidonlarıyla su kuyruklarına girdi. Aileler çamaşır, bulaşık, banyo gibi en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için musluğun, çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu. Sosyal medya çektikleri eziyeti paylaşan, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan insanlarımızın feryatlarıyla doluydu. 2026'nın Türkiye'sine asla yakışmayan sahnelere hepimiz kimi zaman üzülerek, kimi zaman sorumlular adına utanarak tanık olduk.

'MAZERET ÜRETMEYİN, GÖREVİNİZİ YAPIN'

Medya, siyaset ve vatandaşın artan tepkisi günlerdir halkın çığlıklarını umursamayanları en azından zahirde harekete geçirmeye zorladı. Neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile, rahat koltuklarından kalkıp halkımıza açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar. Fakat her işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Dün bir tanesi çıkmış, kışın ortasında susuz bıraktığı insanlarımızdan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdikleri için TRT'yi suçluyor. Anadolu Ajansı'mızı suçluyor. Gecenin ayazında vatandaşı elinde su bidonlarıyla sıraya sokanlar mı suçlu, yoksa bunu haberleştirenler mi suçlu? Mazeret üreteceğinize, başkalarını suçlayacağınıza, medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza.

TRT GENÇ YAYINA BAŞLADI

Erdoğan'ın Türk mühendislerin tasarladığı RoboGenç'ten kumandayı alarak düğmeye basmasının ardından TRT Genç yayına başladı.

BAĞIMLILIK TERÖRDEN BETER

Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaştı. Aileler parçalanıyor, nesiller kayboluyor. İstihdama, üretime, eğitime, sağlığa gitmesi gereken kaynaklar insanlık düşmanlarının kanlı dişlilerini ne yazık ki besliyor.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahit Sobacı (solda), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

BİZİM KUŞAK TRT İLE BÜYÜDÜ

Yayın hayatına başlayan TRT Genç televizyon kanalımızın gençlerimize, ailelerimize, medyamıza ve milletimize hayırlı olmasını canı gönülden diliyorum. 31 Ocak'ta yayın hayatına başlamasının 56. yıldönümünü kutlayacak olan TRT televizyonunu da tebrik ediyor, tüm TRT çalışanlarımıza başarılarla dolu daha nice yıllar diliyorum. Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT, yayın hayatı boyunca ülkemizde ve dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye'yi ve dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Bizim kuşak ve bizden sonraki nesil TRT ile büyüdü.

LEYLE-I MİRAÇ HUZURA VESİLE OLSUN

Başkan Erdoğan, Miraç Gecesi dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan da mesajında, "Miraç Gecesi vesilesiyle birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesini, gönüllerimizin manevi huzurla dolmasını temenni ediyorum. Bu kutlu gece, rahmeti ve bereketiyle milletimize ve tüm insanlığa barış, afiyet ve esenlik getirsin. Gecemiz mübarek olsun" dedi. ANKARA