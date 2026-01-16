CHP'li başkan ile Phuket tatili tepki çekmişti! Sanatçı Sevcan Orhan'dan pişkin sözler
CHP'li Buca Belediyesi 1800'e yakın işçinin maaşlarını ödeyemez haldeyken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği ortaya çıkmıştı. Sevcan Orhan, Görkem Duman ile aralarındaki aşk iddialarını doğrularken, Phuket tatili için ise, "Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım." dedi.
CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın belediye işçisi iş bırakıp eylem yaparken sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasına yılbaşı tatiline gitmesi ülke gündemine oturmuştu.
PHUKET TATİLİNİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALDI
Öte yandan belediyede işçi eylemi sürerken yılbaşı tatili için sevgilisi Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın Phuket adasına giden CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine tatilini yarıda kesip alelacele 31 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yurda döndüğü öğrenilmişti. Normal koşullarda 2 Ocak'ta işbaşı yapması gereken Duman'ın başta CHP Genel Merkezi olmak üzere bir çok kesimden gelen tepkiler üzerine tatilini yarıda kestiği belirtilmişti.
SEVCAN ORHAN'DAN PİŞKİN YANIT: BENİM İÇİN SIKINTI YOKTU
Buca Belediyesi'nin işçilerine maaşlarını vermediği zaman belediye başkanı Görkem Duman'la çıktığı Phuket tatili için şarkıcı, "Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım. Söylemem gerekeni söyledim. 25 yıldır çalışıyorum, o tatili yapabilecek gücüm vardı, gittim. Görkem Bey'le ilgili yorum yapmak bana düşmez, çünkü o siyasetçi. O kısım onu ilgilendiriyor" dedi.