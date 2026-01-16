CHP’li başkan ile Phuket tatili tepki çekmişti! Sanatçı Sevcan Orhan’dan pişkin sözler

Öte yandan belediyede işçi eylemi sürerken yılbaşı tatili için sevgilisi Sevcan Orhan 'la birlikte Tayland 'ın Phuket adasına giden CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine tatilini yarıda kesip alelacele 31 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yurda döndüğü öğrenilmişti. Normal koşullarda 2 Ocak'ta işbaşı yapması gereken Duman'ın başta CHP Genel Merkezi olmak üzere bir çok kesimden gelen tepkiler üzerine tatilini yarıda kestiği belirtilmişti.

SEVCAN ORHAN'DAN PİŞKİN YANIT: BENİM İÇİN SIKINTI YOKTU

Buca Belediyesi'nin işçilerine maaşlarını vermediği zaman belediye başkanı Görkem Duman'la çıktığı Phuket tatili için şarkıcı, "Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım. Söylemem gerekeni söyledim. 25 yıldır çalışıyorum, o tatili yapabilecek gücüm vardı, gittim. Görkem Bey'le ilgili yorum yapmak bana düşmez, çünkü o siyasetçi. O kısım onu ilgilendiriyor" dedi.