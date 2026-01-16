CHP'li başkan ile Phuket tatili tepki çekmişti! Sanatçı Sevcan Orhan'dan pişkin sözler

CHP'li Buca Belediyesi 1800'e yakın işçinin maaşlarını ödeyemez haldeyken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği ortaya çıkmıştı. Sevcan Orhan, Görkem Duman ile aralarındaki aşk iddialarını doğrularken, Phuket tatili için ise, "Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım." dedi.

CHP’li başkan ile Phuket tatili tepki çekmişti! Sanatçı Sevcan Orhan’dan pişkin sözler

CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın belediye işçisi iş bırakıp eylem yaparken sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasına yılbaşı tatiline gitmesi ülke gündemine oturmuştu.

CHP’li başkan ile Phuket tatili tepki çekmişti! Sanatçı Sevcan Orhan’dan pişkin sözler

PHUKET TATİLİNİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALDI

Öte yandan belediyede işçi eylemi sürerken yılbaşı tatili için sevgilisi Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın Phuket adasına giden CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine tatilini yarıda kesip alelacele 31 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yurda döndüğü öğrenilmişti. Normal koşullarda 2 Ocak'ta işbaşı yapması gereken Duman'ın başta CHP Genel Merkezi olmak üzere bir çok kesimden gelen tepkiler üzerine tatilini yarıda kestiği belirtilmişti.

CHP’li başkan ile Phuket tatili tepki çekmişti! Sanatçı Sevcan Orhan’dan pişkin sözler

SEVCAN ORHAN'DAN PİŞKİN YANIT: BENİM İÇİN SIKINTI YOKTU

Buca Belediyesi'nin işçilerine maaşlarını vermediği zaman belediye başkanı Görkem Duman'la çıktığı Phuket tatili için şarkıcı, "Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım. Söylemem gerekeni söyledim. 25 yıldır çalışıyorum, o tatili yapabilecek gücüm vardı, gittim. Görkem Bey'le ilgili yorum yapmak bana düşmez, çünkü o siyasetçi. O kısım onu ilgilendiriyor" dedi.

CHP’li başkan ile Phuket tatili tepki çekmişti! Sanatçı Sevcan Orhan’dan pişkin sözler

Sevcan Orhan, "Bir birlikteliğiniz var mı?" sorusuna, "Evet. Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" diyerek, aşkı kabul etti.

Orhan, "Grev olmasaydı tatiliniz bu kadar büyür müydü?" sorusuna, "Zaten yapılmış diye biliyorum. Biraz kötü niyet vardı onların altında. Siyasi ve belediye tarafımla ilgim yok, başka konuşmak istemiyorum. Yansıtılan farklı, yaşanan farklı" cevabını verdi.