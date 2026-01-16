Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: KKTC asla yalnız değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve egemen eşitliği için her zaman yanında olduğunu vurguladı. KKTC'nin kalkınmasının Türkiye için milli bir dava olduğunu belirten Yılmaz, enerji ve dijitalleşme başta olmak üzere birçok alanda önemli projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün iki devletli yapı olduğunun altını çizen Yılmaz, Rum kesiminin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı istismar ederek ortaya koyduğu tutum ve kullandığı ifadelerin yok hükmünde olduğunu belirterek, "Eleştirilecek bir dönem arıyorlarsa dönüp Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zalimliğe baksınlar" dedi. Türkiye'nin Ada'daki askeri varlığının 50 yıldır huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu varlığın yalnızca Kıbrıs Türkleri için değil Rumlar için de barışın güvencesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Yılmaz, Ercan Devlet Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı. Burada açıklamada bulunan Yılmaz özetle şöyle konuştu:

KKTC VATANDAŞLARI ASLA YALNIZ DEĞİLLERDİR: Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin huzur ve refahı için yorulmadan çalışıyoruz. Bizim için KKTC'nin egemen eşitliğinin yanı sıra kalkınması da milli bir davadır. Hem onurlu, eşit, egemen bir ülke olarak varlığını sürdürmesi hem de kalkınması, ekonomik refahını artırması bizim için önemli, ana hedeflerdir. Bu çerçevede, başka birtakım ülkeler, çevreler ne derse desinler KKTC vatandaşları asla yalnız değillerdir. Her zaman yanlarındayız.

ENERJİ BAŞTA OLMAK ÜZERE VİR ÇOK ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR: Bu ziyaretimiz vesilesiyle, KKTC'nin devlet ve hükümet yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Özel sektör temsilcileriyle, girişimcilerle de buluşmalarımız olacak. Geçen yıl, tarihimizin en büyük İktisadi ve Mali İşbirliği programını uyguladık, 21 milyar Türk liralık bir program. Gerçekleşme oranı olarak tarihteki en yüksek gerçekleşme oranına sahip iş birliği programı oldu. Enerji başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar ve istişareler sürüyor. Çok önemli projenin lansmanını yapacağız. Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi, dijitalleşme noktasında çok önemli bir adım.

KIBRIS MESELESİNİN NE GERÇEKÇİ ÇÖZÜMÜ İKİ DEVLETİN YAN YANA OLMASIDIR: Anavatan ve Garantör Türkiye olarak, Kıbrıs meselesinin en gerçekçi çözümünün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine dair inancımızı sürdürüyoruz. Kıbrıs meselesinin, Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğu gerçeği temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasının anahtarı; Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir.

İNSANLIK DIŞI İZOLASAYONA SON VERİLMELİ: Bunun asgari tezahürü; KKTC'yle doğrudan uçuşların, doğrudan ticaretin ve doğrudan temasların önünün bir an evvel açılmasıdır, neredeyse yarım aşıra ulaşan insanlık dışı izolasyona son verilmesidir. Bu gerçekleri görmeyip, Rum kesiminin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı istismar ederek ortaya koyduğu tutum, sarf ettiği sözler yok hükmündedir, hiçbir şekilde kabul edilemez. Eleştirilecek, suçlanacak bir dönem arıyorlarsa dönüp Kıbrıs Türk halkının yaşadığı o zalimliğe baksınlar. Neler yaptıklarına ve bu noktaya nasıl geldiğimize baksınlar. Tarihi karartarak, hakikatlerin üstünü örterek hiçbir yere gidilemez. Böyle bir zihniyetle de nereye kadar yan yana durulabilir, bunu da Kıbrıs Türk halkının takdirine bırakıyorum.

ASKERİMİZ 50 YILDIR ADA'DAKİ HUZRUN GÜVENCESİ OLMUŞTUR: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı vesilesiyle düzenlenen törenlerde, ülkemizin Ada'daki askeri varlığına dair yapılan tanımlamaları da şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz, yok hükmünde görüyoruz. Buradaki askerimiz 50 yıldır Ada'daki huzurun, sükûnetin güvencesi olmuştur. Sadece Türkler için değil Rumlar için de son derece huzurlu, güvenli, barış içinde bir yarım yüzyılın güvencesi olmuştur, olmaya da devam etmektedir.